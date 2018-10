Pes sa stal celosvetovým hitom: Predstiera, že je túlavý, aby mu ľudia dávali hamburgery

Betsy Reyesová ostala v šoku po tom, ako zistila, čo stvára jej sučka Princess. Tá doslova žobre jedlo od zákazníkov McDonaldu. Predstiera, že je túlavá, aby jej ľudia dávali svoje jedlo. Majiteľka štvornohého vypočítavca zverejnila jeho fotografiu, aby zákazníkom spomínanej siete rýchleho občerstvenia ukázala, o aké plemeno ide.

"Ak uvidíte môjho psa pri McDonalde, prestaňte mu vykrmovať zadok, pretože nevie, ako sa má správať a vytráca sa z domu každú noc, aby prišiel na parkovisko McDonaldu. Nie je to žiadny túlavý pes," píše Betsy. Princess je podľa nej obyčajná zlatokopka, ktorá sa snaží na ľudí pôsobiť dojímavo, aby od nich získala nejakú dobrotu. Majiteľka ju už dokonca aj stihla prichytiť priamo pri čine. Stalo sa tak v pondelok večer, keď zašla sama do fastfoodu a na parkovisku našla svojho psa, ako žobre.

Po tom, ako fenka zbadala svoju paničku, začala krútiť chvostom. Nikto však nevie, či to bolo od radosti, alebo od hanby, ktorú by mala cítiť. V každom prípade sa Princess stala hitom internetu a hoci by si zaslúžila, ako sa hovorí, jednu po holej, užívatelia sú z nej unesení.