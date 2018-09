Jana šla ráno do práce MHD, dorazilo ju správanie vodiča trolejbusu: Vadil mu pes, nebol v práve!

BRATISLAVA - Slovenka sa stala svedkom veľmi nepríjemného incidentu v bratislavskej MHD. Do trolejbusu nastúpil slepý cestujúci so psom bez náhubku. Šofér si to okamžite všimol a začal mať námietky. Nebolo mu to ale nič platné, nebol totiž v práve, a tak nemal na výber a pokračoval v ceste.

Jana minulý týždeň ráno cestovala trolejbusom číslo 201 do práce. Na jednej zastávke nastúpil slepý pán so svojím psom a ešte jednou pani, ktorá ich sprevádzala. Pes nemal náhubok a vodič to zaregistroval. Pasažierku požiadal, nech mu ho nasadí. Tá to odmietla, pretože slepecký pes náhubok mať nemusí. Nakoniec, stojí to tak aj v prepravnom poriadku. "Do vozidla môže nastúpiť pes, ktorý má nasadený bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodidle. Toto ustanovanie sa však nevzťahuje na psa so špeciálnym výcvikom, ktorým je napríklad aj vodiaci pes," píše sa na oficiálnych stránkach Dopravného podniku Bratislava.

Zdroj: Getty Images

Šofér ale napriek tomu trval na svojom. No pani, ktorá podľa vlastných slov cvičí vodiacich psov už dvadsať rokov, tiež. Nato vodič nepochopiteľne ostal stáť na zastávke a čakal, kým cestujúca nevystúpi. "Začal po nej hučať, bolo to veľmi nepríjemné. Každý sa obzeral, čo sa deje," opísala incident Jana.

Pani ale neustúpila a ostala v autobuse. Vodič preto nemal na výber a musel pokračovať v jazde. Možno by si mal naštudovať prepravný poriadok, aby sa nabudúce vyhol podobnej situácii.