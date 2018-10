Strašidelná smrť mamičky (†40): FOTO Chcela zavrieť garážové dvere, mechanizmus ju rozdrvil

K incidentu došlo v roku 2016 v podzemnom parkovisku v Ruth Bagnall Court v Cambridgi. Heidi bola na parkovisku spoločne so svojou priateľkou Susan Gilmorovou. Tá Haidin kaskadérsky kúsok nemo sledovala, až do momentu, kým 40-ročnej mamičke nezačala tiecť krv z úst. Muž, ktorý bol v tom čase nablízku, v zúfalej snahe potiahol Heidi za nohy, aby ju z mechanizmu vytiahol.

Privolaní zdravotníci mu oznámili, že v tom čase bolo na záchranu už neskoro. Pitva dokázala, že Chalkleyová utrpela fraktúry sánky, rebier, chrbtice a oboch rúk. Gilmorová pri výsluchu uviedla, že v ten deň sa mali stretnúť. Išli spolu na Gilmorovej aute. Keď vychádzali z podzemnej garáže, chcela Heidi nefunkčné dvere zatvoriť a dala ruky tam, kam nemala.

„Heidi začala panikáriť, keď sa jej v mechanizme zasekli ruky. Všetko sa udialo tak rýchlo, v priebehu sekundy,“ hovorí Gilmorová. Susan sa svoju kamarátku snažila udržať pri vedomí. Okamžite zavolala prvú pomoc zo svojho domu. Následne sa vrátila späť do garáže, kde boli spolu s Heidi ďalší traja ľudia. Susan vo výpovedi uviedla, že Heidi mala vykrútenú hlavu a z úst jej tiekla krv.

Heidi v tom čase už nedýchala. James Spitale okamžite pribehol na pomoc, keď zo svojej záhrady započul zúfalé výkriky. „Keď som sa tam dostal, videl som, že ženina hlava je zakliesnená v mechanizme,“ dodal vo výpovedi Spitale. Práve on sa ju pokúsil vytiahnuť z mechanizmu za nohy, bolo však už neskoro.

Susan si dodnes pamätá, ako k nej prišiel hasič a oznámil jej, že jej kamarátka je mŕtva. Príčinou smrti boli viaceré vážne zranenia. Graeme Warden, inšpektor pre Zdravotnú a bezpečnostnú exekutívu na súde prehlásil, že brána do podzemného parkoviska už v minulosti prešla niekoľkými rekonštrukciami. Bránu väčšinou poškodili aj lupiči či vandali.

Paul Arnold, kolega Wardena, vykonal s garážovými dverami pokus. Tvrdí, že keby boli nainštalované precíznejšie, Chalkleyová by neutrpela fatálne zranenia. „Ak by to bolo nainštalované správne, jeden z laserových detektorov by zabránil, aby sa brána rolovala smerom nahor,“ hovorí Arnold.

Rodina za Heidi stále veľmi smúti a len ťažko sa vyrovnáva s náhlou smrťou mladej mamičky. Priatelia a rodina Chalkleyovú opísali ako „krásnu, inteligentnú, úspešnú a dokonalú mladú ženu“. Vyšetrovanie má trvať ešte pár dni a kompetentní na ňom intenzívne pracujú.