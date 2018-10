Tragická smrť muža a ženy: Romantika sa zmenila na horor, pád z obľúbenej vyhliadky

Hovorca parku Scott Gediman oznámil, že smrť dvojice sa vyšetruje. Jasné je, že obaja spadli z vyhliadkovej plošiny na skalnom výbežku vo výške 2300 metrov.

A male and female visitor died in an apparent fall from Taft Point in Yosemite National Park. Park rangers are recovering the bodies this morning. This incident is under investigation and no further details are available. https://t.co/wTm1IadB79