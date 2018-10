Posledné slová slávneho Hawkinga: Boh neexistuje, 10 odpovedí na veľké otázky ľudstva

Podľa Hawkingovho názoru žiadna najvyššia bytosť neexistuje, ide o obyčajné pobožné zanietenie. „Každý z nás má slobodu myslieť si, čo chce a ja si myslím, že najjednoduchšie je veriť, že Boh neexistuje,“ tvrdí Hawking v knihe. Podľa jeho názoru nikto nestvoril vesmír a neexistuje nijaká bytosť, ktorá riadi naše osudy.

„To ma vedie k hlbokému uvedomeniu, že neexistuje nijaký posmrtný život či nebo. Myslím, že presvedčenie o posmrtnom živote je len zbožné úsilie,“ dodáva. Absenciu Boha vysvetľuje na základe absencie dôkazov o jeho existencii. „Nie je žiadny priamy dôkaz a všetko, čo vieme, sme získali z vedy,“ konštatuje v knihe. Myslí si, že keď umrieme, jednoducho sa premeníme na prach.

Zdroj: SITA/AP

„Napriek tomu má náš život zmysel, máme vplyv na svet a sme zodpovední za gény, ktoré prenesieme na svojich potomkov,“ píše. Okrem toho sa v knihe zdôveril so svojimi obavami o budúcnosť ľudstva. Špeciálne spomenul umelú inteligenciu, ktorá by sa zanedlho mohla stať našou bežnou súčasťou. Obáva sa, že bohatí ľudia v blízkej dobe začnú upravovať svoju DNA a rovnako aj DNA svojich detí.

K úprave DNA podľa jeho názoru dôjde za účelom vytvoriť „superľudí“, ktorí budú inteligentnejší a budú dlhšie žiť. „Keď sa títo superľudia objavia, nastane problém s normálnymi ľuďmi, pretože budú neschopní konkurencie,“ myslí si Hawking. Dodáva, že obyčajní ľudia preto s najväčšou pravdepodobnosťou zomrú alebo sa stanú nedôležitou rasou.

„Namiesto toho bude existovať rad bytostí, ktoré zlepšujú samy seba,“ tvrdí. Predpovedal tiež, že aj keby boli prijaté zákony na potlačenie genetického inžinierstva, ľudia by boli vždy ochotní porušiť pravidlá len preto, aby vznikla rasa superľudí.

Zdroj: SITA/AP

Hawking zodpovedal nasledovné otázky:

1. Existuje Boh?

Nie je nijaký Boh. Nikto neovláda vesmír.

2. Ako sa to všetko začalo?

Veľkým treskom.

3. Existuje vo vesmíre inteligentný život?

Vo vesmíre sa nachádzajú inteligentné formy existencie. Mali by sme sa vyvarovať kontaktu s nimi, do času, kým sa trochu viac nevyvinieme.

4. Dokážeme predpovedať budúcnosť?

Áno aj nie. V princípe nám zákony umožňujú predpovedať budúcnosť, ale prakticky je to veľmi zložité.

5. Čo sa nachádza vo vnútri čiernej diery?

Pád do čiernej diery definitívne neznamená nič dobré. Stala by sa z vás špageta ešte pred tým, než by ste sa dostali na horizont.

6. Je možné cestovať v čase?

Cestovanie v čase späť nepodlieha pravidlám, ktoré poznáme zo súčasnosti.

7. Dokážeme prežiť na Zemi?

Súčasná planéta Zem má veľkú budúcnosť, ale všetko sa zmení.

8. Mali by sme kolonizovať vesmír?

Počítam, že v priebehu nasledujúcich sto rokov budeme schopní cestovať kdekoľvek po solárnom systéme.

9. Prekoná nás umelá inteligencia?

Umelá inteligencia bude veľmi užitočná v dosahovaní cieľov, no pokiaľ nepôjde o naše, ľudské ciele, nastane veľký problém.

10. Ako formujeme budúcnosť?

Nezabúdajme sa pozerať hore na hviezdy, nie dole na nohy.