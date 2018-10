VIDEO Neuhádnete, čo sa skrýva v tejto dodávke: To by sa cestovalo jedna radosť!

LONDÝN - Tento neuveriteľný byt na štyroch kolesách zaujal už tisíce ľudí. Na prvý pohľad to vyzerá ako obyčajná dodávka, no zmestí sa do nej celý apartmán. Podľa potreby sa dá vnútorný priestor rozširovať. Hoci sa to môže zdať niekomu nekomfortné, autor návrhu ubezpečuje, že o žiadne pohodlie ukrátení nebudete.

Do takzvaného ioCampera sa zmestia štyri samostatné plnohodnotné lôžka, kuchyňa, toaleta či jedáleň. Dokáže až štvornásobne zväčšiť svoju pôvodnú internú veľkosť. Tento mobilný dom sa dá dokonca ovládať telefónom.

IoCamper navrhol taliansky inžinier Tamas Laczko. Tvrdí, že ho inšpirovalo najmä porovnanie cien za prenájom karavanu na deň a ceny, ktorú človek zaplatí za noc v hoteli so všetkými službami. Zistil, že medzi týmito dvoma príkladmi je len veľmi malý finančný rozdiel. Preto sa rozhodol nájsť kompromis, ktorý by bol schopný transformovať sa podľa potreby a zároveň by bol pohodlný a priestranný.

Na 3D plánoch priestranného pohyblivého bytu pracoval Laczko dva a pol roka. Úplné sebavedomie dosiahol až pri dvadsiatom návrhu, kedy svoju myšlienku prezentoval aj rodine a blízkym. Na webe hľadal kompaktný kempingový voz, ktorý sa dá presúvať. "Po komplexnom hľadaní som prišiel k záveru, že takéto zariadenie, ktoré by bolo komfortné, neexistuje. Tak som sa rozhodol navrhnúť rozšíriteľný byt, ktorý by bol umiestnený v zadnej časti dodávky a dal by sa kedykoľvek odstrániť," vysvetľuje.

Podľa Tamasa by sa ioCamper mohol využívať aj ako provizórne bývanie v prípade prírodných katastrof. Jeho výhodou je, že rozkladací box je veľmi malý a môže byť preto umiestnený v dodávke akejkoľvek veľkosti. Dodávku nemusíte nijak upravovať a nestratí svoje pôvodné funkcie.