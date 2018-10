FOTO Vedci z NASA prezradili deň, kedy asteroid v tvare lebky preletí okolo Zeme: Už čoskoro!

Vedci z Amerického úradu pre letectvo a vesmír NASA uviedli, že k Zemi sa po troch rokoch blíži neobvyklý asteroid, ktorý dostal prezývku "Veľká dyňa", pretože okolo našej planéty prvýkrát preletel v čase Helloweenu, a to 31. októbra. Jeho oficiálny názov je Asteroid TB145.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr