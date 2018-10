NASA sa pripravuje na možnosť, že ISS zostane bez ľudskej posádky

HOUSTON - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) sa pripravuje na možnosť, že Medzinárodná vesmírna stanica (ISS) by mohla zostať na nejaký čas bez ľudskej posádky. Takýto scenár môže byť nevyhnutný, ak Rusko najneskôr do začiatku budúceho roka neobnoví lety do vesmíru s ľudskou posádkou. Moskva vo štvrtok informovala o ich pozastavení, čím reagovala na štvrtkový nezdar pri štarte rakety, ktorá mala dopraviť dvoch astronautov na ISS.