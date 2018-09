Manželka sa s ním rozviedla, bol príliš tučný na sex: Toto je ON, neuveríte, ako vyzeral predtým

Štyridsaťročný Stephen by mohol byť vzorom pre všetkých, ktorí sa nedokážu pustiť do boja s nadváhou, alebo už všetko vzdali. Vďaka radikálnej zmene životného štýlu dokázal schudnúť zo 184 kg na 101 kg a stihol to iba za dva roky. "Žena ma opustila, lebo hoci som ešte mladý, v mojom stave som už nedokázal mať sex. Jednoducho som sa nevládal hýbať," prezrádza dôvod rozvodu.

Zdroj: profimedia.sk

Napriek zväčšujúcemu telu si však Ringo schuti doprial na obed dvojitý hamburger s hranolčekmi, dvadsať kuracích nugetiek a k tomu si každý večer objednal pizzu. Ak k tejto strave pridáte nedostatok pohybu, pretože pracuje ako IT technik, obezita sa stala súčasťou jeho života veľmi rýchlo. "S istotou môžem vyhlásiť, že moja nadváha mi zničila manželstvo," tvrdí.

Po odchode manželky Stephenovi bolo jasné, že sa musí rozhodnúť, ako ďalej. Mohol žiť v sebaľútosti a prejesť sa až do hrobu, alebo všetko zastaviť a začať si vážiť život. Našťastie si vybral druhú možnosť. Príchod do posilňovne pred dvomi rokmi opisuje ako veľmi bolestivú skúsenosť. A rovnako sa začal aj inak stravovať. "Nikdy som si nevaril. Bolo mi jasné, že si musím dávať pozor na to, čo jem, inak sa nič nezmení. Mne osobne veľmi vyhovovalo, keď som jedol iba raz za deň, a to vždy večer medzi piatou a siedmou hodinou."

Zdroj: profimedia.sk ​

Drina a upravená strava sa však nakoniec vyplatili a pohľad na atraktívneho štyridsiatnika hovorí za všetko. Z tela sa mu vytratili kilogramy tuku a vytvaroval sa mu trup so štíhlym pásom, ktorého obvod sa zmenšil zo 154 cm na 81 cm.

Zdroj: profimedia.sk

"Mojou prioritou je teraz operácia na odstránenie ovisnutej pokožky. A samozrejme, že si chcem nájsť priateľku a byť milencom, s ktorým bude spokojná," uzavrel Ringo.