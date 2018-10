Vedci skúmali, ako dlho trvá, kým ich začne priťahovať iná osoba: Veľké PREKVAPENIE

BAMBERG - Vedcov z univerzity v nemeckom Bambergu inšpirovali sociálne siete k realizácii zaujímavého výskumu, o ktorom informoval časopis Neuroscience Letters. Podľa jeho výsledkov potrebuje ľudský mozog iba niekoľko milisekúnd na to, aby vyhodnotil, či je osoba opačného pohlavia pre vás príťažlivá alebo nie. Na takéto posúdenie navyše nepotrebujete osobné stretnutie, stačí iba fotografia.

Láska a zamilovanosť sú večnou témou a inšpiráciou pre umelcov. Tentoraz sa však krídlami romantiky nechali unášať neurovedci a psychológovia z nemeckej univerzity. Zaujímalo ich, ako dlho ľuďom trvá, kým nastane v ich mozgu vzplanutie a pocítia príťažlivosť voči osobe opačného pohlavia.

A zdá sa, že výsledky zaujímavej štúdie potvrdili, že naozaj stačí, aby preskočila povestná iskra a my presne vieme, či nás druhá osoba priťahuje alebo nie. Podľa nich totiž mozog dokáže náklonnosť vyhodnotiť za 244 milisekúnd, čo je 0,244 sekundy. Potom mu stačí 59 milisekúnd (0,059 sekundy) na to, aby rozpoznal, či sa dokážete do spomínanej osoby zamilovať alebo nie.

Zdroj: Getty Images

Do štúdie sa zapojilo 25 vysokoškolských študentov, ktorí si prezerali sto fotografií a počas tejto prehliadky vedci pozorovali aktivitu ich mozgu. "Znie to síce veľmi nespravodlivo, ale pohľad na tvár rozhoduje o tom, či tomu druhému otvoríme srdce alebo nie," uviedol spoluautor štúdie, profesor Claus Christian Carbon. "Náš výskum iba potvrdil, že ľudia sa riadia najmä rodovými stereotypmi a tým, čo považujú za atraktívne."

Zdroj: Getty Images

Carbon dodal, že ešte vždy máme tendenciu vyhodnotiť atraktívne osoby za inteligentnejšie, hoci to tak vôbec nemusí byť. Fyzicky príťažliví ľudia zároveň celkovo vykazujú vyššiu spokojnosť so životom a sú šťastnejší.