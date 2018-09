Kvôli tomuto mladíkovi sa rozišlo 4000 párov: Pár jeho slov im prevrátilo život naruby

LONDÝN - Škótsky komik tvrdí, že jeho dvadsaťminútový vtip spôsobil viac ako štyritisíc rozchodov a sedemnásť rozvodov. Jeho stand-upové vystúpenia sa vysielajú v televízii len od 11. septembra, no aj taký krátky čas stačil na to, aby svojimi slovami spôsobil katastrofu u mnohých párov.

Sobotňajší večer strávený s polovičkou pri sledovaní Netflixu nemusí byť taký dobrý nápad, ako by sa možno zdalo. Príkladom je šou Daniela Slossa nazvaná "Jigsaw", v ktorej sa dvadsaťosemročný komik zameral na otázku spriaznených duší. "Ak nikoho nemáte, ste zlomení. Ak nikoho nemáte, ste nekompletní. Ak nikoho nemáte, nie ste celiství," hovorí vo svojom vystúpení. Tvrdí, že potrebujeme partnera na to, aby sme žili plnohodnotný, kompletný život. To znamená, že mnohí sa kvôli tomuto pocitu usadili s nesprávnym človekom. "Nanútime si túto osobu do svojho života, pretože radšej budeme mať niečo ako nič," pokračuje ďalej.

Slossova rada do života zapôsobila ako budíček. Mnohí ľudia si vďaka nej uvedomili, že potrebujú zmeniť svoj život a píšu mu ďakovné emaily. Jeden z nich znie: "Ahoj Daniel, mám 23 rokov a na konte rozvod môjho trojročného, emocionálne sužujúceho manželstva. Práve som dopozerala vašu šou a premýšľala o tom, či som urobila správne rozhodnutie. Otázky a situácie, ktoré ste spomenuli, ma presvedčili o tom, že je v poriadku zaslúžiť si viac." Ozval sa aj ďalší divák stand-upovej šou, ktorý píše, že toto od komického vystúpenia skutočne nečakal. "Od sledovania vašej šou mám v hlave celú analógiu a musím priznať, že ste mali pravdu," odkazuje muž.

Daniel sa po vlne kritiky minulý týždeň snažil obhájiť. "Vtip v žiadnom prípade nemal slúžiť na to, aby sa kvôli nemu začali rozchádzať ľudia. Je to láskavý odkaz pre slobodných ľudí, ktorý vraví, že byť slobodný je mnohokrát lepšie, než byť zadaný." Po začatí vysielania šou na Netflixe dostáva Daniel okolo 2500 emailov denne. Diváci mu v nich píšu o tom, ako im jeho program zmenil život. Dalo by sa preto tvrdiť, že vykonáva akúsi verejnú službu. Na svojom Instagramovom účte potvrdil, že doteraz v súvislosti so svojou šou zaznamenal štyritisíc rozchodov a sedemnásť rozvodov. Všetko nasvedčuje tomu, že ani zďaleka nejde o konečné čísla.