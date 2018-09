NASA zverejnila nádhernú panorámu Marsu: Pozor! Niečo tu vraj ale nesedí

Zábery, ktoré vznikli 9. augusta, zachytávajú miesto nazvané Vera Rubin Ridge a NASA z neho vytvorila 360-stupňovú panorámu. Obloha je veľmi zaprášená, pretože Mars sa stále zotavuje z prachovej búrky. Na fotografiách vidno aj prachové častice, ktoré zostali na sonde. Tá nie je, našťastie, závislá na solárnej energii, ale ju poháňa jadrová energia, a tak ju táto búrka nevyradila z činnosti. Na záberoch vidno aj vŕtačku, ktorá dostala meno po škótskom meste Stoer. Tá vytvára do povrchu niekoľko centimetrov hlboké otvory a zhromažďuje tak cenný materiál, ktorý neskôr analyzuje samotný rover.

"Nová vzorka nás potešila, pretože posledné dva pokusy s vrtákom boli neúspešné. Skaly boli totiž veľmi tvrdé," uviedli predstavitelia NASA. Nie je úplne jasné, prečo sú skaly v tejto oblasti také tvrdé, mohlo by to ale byť spôsobené prítomnosťou hematitu. Kľúčový cieľ čaká na Curiosity v októbri, pretože je naplánovaný jeho výstup na horu Sharp, kde by mali byť odobraté ďalšie vzorky.

V súvislosti so zverejnením panorámy sa opäť vyrojili názory, ktoré spochybňujú, že ide o Mars. Niektorí skeptici hovoria, že v pozadí je zachytené nejaké zhrdzavené potrubie, ktoré na povrch tejto planéty rozhodne nepatrí. Odvážnejší dokonca tvrdia, že ide o fotografie Texasu. NASA na tieto pomerne nezmyselné pripomienky nereaguje. Tím je nadšený najmä z toho, že Curiosity rover prežil búrku, z ktorej sa sonda Oportunity pracujúca na Marse od roku 2003 stále iba spamätáva.