Turistka si na víkend prenajala dom v Las Vegas: To, čo našla v garáži, ju totálne odrovnalo

LAS VEGAS - Cestovateľka si cez Airbnb prenajala dom v Las Vegas, kde chcela stráviť predĺžený víkend. Miesto, kam dorazila, bolo však takmer neobývateľné. Pripomínalo totiž dom hrôzy a nemilo ju prekvapila aj ďalšia šokujúca informácia týkajúca sa nehnuteľnosti. Nezostávalo jej nič iné, iba od nájomnej zmluvy odstúpiť a pustiť sa do boja o svoje peniaze.

Keď Mary Gaetz-Scholtzová vstúpila do domu, ktorý si prenajala, zostala priam zhnusená. Napriek tomu, že za prenájom na pár nocí zaplatila astronomických 1464 dolárov USD (1265 eur), celá nehnuteľnosť sa topila v špine a v zápachu moču zvierat. "Nábytok bol takmer rozpadnutý, okenné rámy počmárané, všade neporiadok a smrad," hovorí.

Krátko nato prišlo ďalšie nemilé prekvapenie. Na garážových dverách našla Mary odkaz od mesta Las Vegas, že stavba je ilegálna a nesmie sa prenajímať. To ženu už úplne odrovnalo. Okamžite zrušila rezerváciu a žiadala o vrátenie peňazí. Airbnb jej ale vrátilo iba 1087 dolárov USD (939 eur). Zúfalá Scholtzová sa preto obrátila na agentúru Elliott Advocacy. "Naša klientka mala nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Nerozumie ani tomu, že jej nájomca neodovzdal kľúč a len povedal, že sa stratil. To, že nehnuteľnosť nezodpovedala fotografiám na internete, je však v tomto prípade ten najmenší problém. Najabsurdnejšie je to, že bola v ponuke, hoci mesto vydalo zákaz o jej prenájme," uviedla riaditeľka agentúry Michelle Couch-Friedmanová.

Spoločnosť Airbnb sa snažila nespokojnú zákazníčku odbiť tým, že nedala prenajímateľovi žiadnu šancu na to, aby dal dom do poriadku a okamžite odstúpila od zmluvy. Krátko nato, ako Friedmanová kontaktovala v mene klientky nájomnú agentúru, táto uznala svoj omyl a vrátila jej sumu v plnej výške, aj s bonusom 50 dolárov, ktorý môže použiť v budúcnosti pri ďalšom prenájme. Z ponuky Airbnb vzápätí zmizla aj sporná nehnuteľnosť. "Ak nejaká spoločnosť nevyhovie vašej žiadosti o vrátenie peňazí, skúste to znova a kontaktujte nadriadených. Komunikácia toho dokáže naozaj veľa," radí Friedmanová.