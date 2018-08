Mladík prenajal svoj vidiecky dom štyrom ľuďom: Keď si pozrel bezpečnostnú kameru, skoro ho kleplo

Mary Numairová zverejnila prípad svojho priateľa na sociálnej sieti. Týmto spôsobom upozorňuje všetkých, aby slepo nedôverovali ľudom, ktorým prenajímajú svoju nehnuteľnosť. Správanie ich nájomníka malo totiž veľmi ďaleko od seriózneho konania. "Ben prenajal na týždeň dom štyrom ľuďom, ale na kamere bolo vidno až 25 ľudí a neustále pribúdali ďalší." Okamžite kontaktoval chlapíka, ktorý si dom prenajal, aby mu to vysvetlil. Nájomník ho ubezpečil, že je všetko v poriadku a tí ľudia budú prichádzať a odchádzať, pretože spoločne študujú Bibliu a budú chodiť na jednotlivé sedenia. Majiteľ síce nebol nadšený, ale s nevôľou súhlasil.

Omg you guys. My boyfriend has been renting his house on @Airbnb and has a group of 4 people this weekend. Except 25 people showed up. Twenty fucking five