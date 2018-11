FOTO Nočná mora mladej ženy: Teror od nájomcu, za dobrotu takmer zaplatila životom

Khajawa prenajíma izbu v byte, ktorý zdieľa so svojou sestrou v americkom meste Richardson v štáte Texas. Tentokrát, 11. októbra, ju poskytla mužovi menom Leonard Jackson, ktorý mal na svojom profile pozitívne hodnotenie.

„Na začiatku bolo všetko v poriadku," uviedla Alavia na Twitteri. Keď však prišlo domov, aby byt upratala, našla pôvodne zamknuté dvere do svojej izby otvorené, všetky jej fotografie s mužmi vyhodené a svoj šatník poprehadzovaný.

Žena zavolala na políciu, tá však iba spísala hlásenie. Jackson medzitým začal Alaviu obťažovať cez aplikáciu. Aj tentokrát strážcovia zákona uviedli, že nemôžu nič urobiť. Odporučili jej iba, aby ich zavolala, keď sa muž objaví.

„Keď sa objavili, zavolala som na políciu. Zatkli ho za nedovolené vniknutie na cudzí pozemok a chytili ho s TROMI zbraňami. Uistili ma, že si chvíľu posedí vo väzbe... ale o 24 hodín už bol voľný," posťažovala sa Alavia na Twitteri.

So, I Airbnb out a room in my apartment. I had a guest checking in; Everything was normal— I come home to this man cleaning up my apartment. He picked the lock on my bedroom, threw away every photo I had of male friends, and went thru my closet..