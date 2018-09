FOTO plné hrôzy: S krásnou mamičkou (27) sa bývalý partner nemaznal, dostal smiešny trest

MIDDLESBROUGH – Fotky zohavenej tváre mladej mamičky z Anglicka otriasli internetom. Žena tvrdí, že ju fyzicky napadol bývalý partner. Ten však obvinenie poprel s tým, že jeho expriateľka sa zranila sama a krv si úmyselne rozmazala po tvári, aby to vyzeralo ešte horšie. Násilník skončil v rukách polície, pričom dostal smiešnu pokutu.

Mladá mamička Louise Reedová (27) skončila po incidente s bývalým partnerom so zohavenou tvárou. Robert Jenney (30) však tvrdí, že jeho expartnerka zveličuje a zranenie si spôsobila sama.

Louise Reedová (27) Zdroj: FB/Louise Reed

Reedová preto na svojom facebookovom účte zverejnila fotky, ktoré zachytávajú jej tvár krátko po útoku. Ako informuje britský bulvárny denník, Robert v minulosti svoju priateľku dvakrát napadol. Väzeniu sa ale vyhol.

K fotkám, kde je Louise celá zakrvavená, povedal, že sa porezala sama a krv si úmyselne rozmazala.

„Vôbec by ma neprekvapilo, keby si to chcela ešte zhoršiť. Polícia mi ukázala fotku, na ktorej mala len malý rez na nose. Na fotke, ktorú si dala na Facebook, to vyzerá tak, akoby mala dorezanú celú tvár,“ vysvetlil Robert, ktorý bol v anglickom meste Middlesbrough obžalovaný.

Násilník dostal podmienku a trest povinnej práce. Louise musel vyplatiť odškodné vo výške 85 eur. „Polícia nekonala správne. Vyšetrovaním domáceho násilia poverili ženu,“ dodal rozčúlený Robert.