Strašidelný prípad: FOTO Sporo odetá žena s putami zvonila na cudzie domy, žiadna hra! Bojovala o život

Obyvatelia texaského mestečka Montgomery County zažili z piatka 24. augusta na sobotu poriadnu hrôzu. Po ulici sa potulovala tajomná žena, ktorá zvonila na cudzie domy.

„Tvrdo sme spali, ale manžel sa zobudil a išiel k dverám. Zvonček zazvonil asi 20 alebo 30-krát,“ povedala pre televíziu Sky News jedna z obyvateliek Montgomery County s tým, že keď jej rozospatý manžel napokon otvoril, po danej osobe by sa akoby zľahla zem.

Podľa svedectiev obyvateľov, ženu na vlastné oči nikto nevidel. Zachytila ju len bezpečnostná kamera na dverách jedného z domov, na ktorý zvonila okolo pol štvrtej ráno. Keď nikto neotváral, žena odišla.

Zdroj: FB/Montgomery County Sheriff's Office

Miestna polícia informovala, že po žene bolo na základe záznamu, ktorý jej odovzdal majiteľ domu, vyhlásené pátranie, do ktorého zapojila aj verejnosť. Autentické zábery z bezpečnostnej kamery kolovali sociálnou sieťou Facebook asi týždeň. Spočiatku sa polícii ozývali ľudia, ktorí v záhadnej žene spoznávali svoje nezvestné dcéry.

Zvrat v prípade nastal v stredu ráno, keď policajti našli mŕtve telo 49-ročného muža. Šerif Scott Spencer uviedol, že telo bolo objavené na rovnakej ulici, na ktorej bola zachytená hľadaná žena. Spencer objasnil, že muž podľahol strelnému poraneniu, ktoré si pravdepodobne spôsobil sám.

Zdroj: FB/Montgomery County Sheriff's Office

Vyšetrovatelia zistili, že neznáma žena bola s obeťou v partnerskom vzťahu. Išlo o 32-ročnú ženu, ktorá sa podľa slov šerifa v piatok 24. augusta stala obeťou násilia a hľadala pomoc u susedov. Nebola prehlásená za nezvestnú a jej príbuzní o týraní nič nevedeli.

Do mestečka Montgomery County sa so svojím partnerom nasťahovali len pred troma týždňami. Polícia však nezverejnila jej meno z dôvodu ochrany jej osobnej bezpečnosti. Informovala len, že žena je zdravá a v súčasnosti je so svojou rodinou.