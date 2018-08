Hrôza v Českom raji: FOTO Legendárne Prachovské skály vznikali milióny rokov, zničil ich vandal!

Prachovské skály, ktoré sú súčasťou geoparku zaradeného do svetového dedičstva UNESCO, posprejoval neznámy páchateľ.

Česká polícia informovala, že vandal na pieskovec nastriekal päť graffiti nápisov, pričom dva u nich sú nadrozmerne veľké.

Sprejer poškodil pieskovec nápisom, ktorý mal rozmery cca 6 x 1,5 metra. Zdroj: FB/Prachovské skály.com - oficiální stránka

Hrozí, že vyčíňanie sprejera bude mať fatálne následky

Najväčší z nich má na dĺžku 6 metrov a na výšku 1,5 metra. Druhý nápis má na dĺžku cca 3 metre. Ich odstránenie bude veľmi náročné, pretože spreje podľa názoru odborníka vydržia na pieskovci aj po celé stáročia.

„Pigment často preniká pórami hlbšie do pieskovca. Mechanické zbrusovanie postihnutých skál rozhodne nemožno odporučiť, machy naopak v niektorých prípadoch pomáhajú,“ vysvetlil Petr Jenč z Vlastivedného múzea a galérie v Českej Lípe.

Sprejer poškodil Prachovské skály. Zdroj: FB/Prachovské skály.com - oficiální stránka

Ochranári sú zhrození, s podobným prípadom sa ešte nikdy nestretli

Dobrovoľného strážcu prírody pre Prírodnú rezerváciu Prachovské skály Miloša Zemana na incident upozornil horolezec. „Za pätnásť rokov aktívnej činnosti si nepamätám, že by tu došlo k niečomu podobnému. Skaly sa tu vytvárajú milióny rokov, teraz ich niekto takto poškodí. Farba narušila machy a povrchové štruktúry. Je to veľký zásah do pieskovca,“ povedal Zeman pre iDnes.cz.

Čítajte aj: Vandalizmus v Tatrách FOTO: Sprejeri sa vlámali do železničnej stanice, zubačku postriekali grafitmi

Vandal si môže odsedieť až 3 roky

„Začali sme úkony trestného konania pre prečin poškodzovania cudzej veci. Zatiaľ sme na začiatku vyšetrovania,“ informoval policajný hovorca Aleš Brendl. „Je to poškodenie farebným sprejom alebo farbou. Je jedno, či je to omietka alebo skala, v tomto prípade to už nerozhoduje,“ dodal Brendl s tým, že páchateľovi hrozia až 3 roky za mrežami.