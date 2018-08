Nehoda Čechov v Rakúsku: FOTO Žena chcela vyparkovať, z auta sa stal raft, prúd ich unášal pol kilometra!

PINZGAU – Keď 33-ročná Češka v neskorých nočných hodinách opúšťala parkovacie miesto, netušila, že z jej vozidla sa čoskoro stane čln. So svojím 19-ročným spolujazdcom totiž skončili v rakúskej rieke, ktorá ich unášala vyše pol kilometra. Záchrannej akcie sa zúčastnilo 65 ľudí a 11 vozidiel.

O nehode dvoch Čechov v Rakúsku možno hovoriť ako o šťastí v nešťastí. V utorok neskoro večer spadli s autom do rieky Kapruner Ache v salzburskej oblasti Pinzgau. Silný prúd ich unášal asi 550 metrov, než ich vozidlo uviazlo na plytčine. Podľa opisu hasičov, ktorí prišli na miesto incidentu ako prví, vo vozidle uviaznutom na plytčine sa nenachádzala žiadna osoba.

Zdroj: Freiwillige Feuerwehr Zell am See

Pred ich príchodom sa 33-ročná vodička a jej 19-ročný spolujazdec dostali na breh cez bočné okná, informovali rakúski hasiči.

Polícia priblížila, že 33-ročná vodička chcela odísť z miesta, kde parkovala. Jazdu pravdepodobne nezvládla a s vozidlom vzišla do rieky.

Obaja Česi neutrpeli žiadne zranenia. Napriek tomu boli prevezení do nemocnice v Zell am See. Lekári sa po desivom incidente zhodli, že pri nich stál anjel strážny.

Na mieste zasahovali aj potápači, ktorí vozidlo vytiahli z rieky pomocou popruhov a žeriavu. Rakúske médiá uvádzajú, že záchrannej akcie sa dokopy zúčastnilo 65 ľudí a 11 vozidiel. Vyzerá to tak, že z vozidla do rieky neunikli ani žiadne nebezpečné látky.