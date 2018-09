Tieto JEDLÁ na raňajky určite nejedzte! Zoznam pokrmov, ktorými by ste mali začať deň

HOUSTON - Dietologička vo svojej štúdii publikovanej v časopise The Lancet Public Health uvádza viaceré dôvody, prečo by sme to nemali na raňajky preháňať s uhľohydrátmi. Zároveň však upozorňuje na to, že úplné vylúčenie sacharidov z jedálnička je pre naše telo rovnako nebezpečné ako, keď to s nimi preháňame.

Podľa odborníkov by raňajky ali byť najvýživnejším jedlom dňa. Mnohí ale majú s ranným jedlom problém, pretože po zobudení potrebujú dlhší čas na to, aby sa ich žalúdok rozhýbal a bol schopný prijať nejakú stravu. Iní si zase nevedia ani predstaviť, že by ranné povinnosti riešili na lačno. Nech je to akokoľvek, dietologička Shauna Saccoová upozorňuje, aby sme si počas prvého jedla dňa dávali pozor na to, aké uhľohydráty a v akom množstve konzumujeme. Strava by mala byť vyvážená. Konzumácia mierneho množstva sacharidov, ako aj striedanie mäsa s rastlinnými bielkovinami a tukmi, je zdravšia než úplné vylúčenie sacharidov. "Ale najmä počas raňajok by sme mali telo zásobiť najmä zloženými sacharidmi, ktoré sa nachádzajú v celozrnných produktoch, ovsených vločkách, ovocí a v zelenine. Palacinky, biele pečivo a croissanty nie sú preto na raňajky vôbec vhodné," vysvetľuje.

Zdroj: Getty Images

Práve jednoduché sacharidy, ktoré sa nachádzajú v bielom pečive, totiž nášmu telu dodávajú cukor. Jeho hladinu si počas raňajok zostavených z tradičného bieleho a sladkého pečiva neprimerane zvýšime a neskôr nás v dôsledku toho častejšie prepadá pocit hladu. Naopak, zložené uhľohydráty telo spracováva pomalšie, sme dlhšie nasýtení, energia z nich sa uvoľňuje postupne a hladina cukru v krvi nie je rozkolísaná. Ak teda nie sme ochotní vzdať sa bieleho pečiva, paradoxne by sme si ho mali dať na večeru. V spánku totiž nepocítite, že vám kolíše cukor.

Zdroj: TASR/DPA

Výživový poradca Rhiannon Lambert vyhotovil päť rýchlych zdravých alternatív raňajok, ktoré sú vyvážené a obsahujú potrebné bielkoviny, zložené uhľohydráty a tuky.

1. Jogurt, mrazené lesné ovocie a granola s proteínovým práškom

2. Smoothie z banánu, lesného ovocia, hrozna a špenátu z mrazničky

3. Vajíčko so špenátom a paradajkami. Vajíčko môžete použiť ako burrito

4. Ovsené vločky s kokosom a malinami si môžete pripraviť už večer a uložiť do chladničky

5. Toast s banánom a arašidovým maslom