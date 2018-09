Manželia sa štyri roky snažili o dieťa: Gynekologička zistila, kde bola chyba, a ostala v šoku

Doktorka Liu z čínskeho mesta Bijie určite nezabudne na svoju 24-ročnú pacientku, ktorá smutná zavítala do jej ambulancie s tým, že sa jej nedarí otehotnieť. Tvrdila, že s manželom majú sex štyri roky a jej sa nedarí počať dieťa. Zo strany rodiny vraj obaja cítia obrovský tlak a sú z toho nešťastní.

Liu mladú ženu vyšetrila a zostala v poriadnom šoku, keď vysvitlo, že je stále panna. Lekárku teda zaujímalo, čo sa to u nich v posteli vlastne deje, keď sa snažia o počatie, a ona je pritom stále poctivá. Pacientka uviedla, že už roky pravidelne súložia a pre ňu je to vždy veľmi bolestivé. Ale chce mať bábätko, a preto je odhodlaná vydržať to. "Vtedy ma prepadlo zlé tušenie a vyšetrila som jej análny otvor. Mala ho roztiahnutý na tri prsty. Takže oni nerobili nič iné, len análny sex," krúti hlavou lekárka.

Zdroj: Getty Images

Neskôr manželom všetko vysvetlila, darovala im príručku o tom, ako sa plodí dieťa a poslala ich domov. Ani nebola veľmi prekvapená, keď k nej o pár mesiacov pacientka prišla opäť a bola už tehotná. "Možno sa vám to zdá neuveriteľné, ale takéto skúsenosti majú so svojimi pacientmi viacerí moji kolegovia," dodala lekárka.