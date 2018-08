Vedci vyriešili záhadu dávno strateného ôsmeho divu sveta: Vďaka denníku mŕtveho geológa

Ružové a biele terasy jazera Rotomahana na Severnom ostrove Nového Zélandu sú považované za ôsmy div sveta, ktorý však môžeme obdivovať už iba z historických obrazov a fotografií. 10. júna 1886 sa totiž vulkanická erupcia hory Tarawera postarala o to, aby zmizli z očí miestnych obyvateľov. Podľa zistení výskumu z roku 2016 skončila časť tohto prírodného úkazu na dne jazera Rotomahana. Týmito výsledkami, ktoré boli publikované v časopise Journal of The Royal Society of New Zealand, vedci definitívne potvrdili, že kaskádovité terasy nie sú ukryté pod nánosmi lávy, ako sa dovtedy predpokladalo.

Jazero Rotomahana Zdroj: Getty Images

Za významný krok v bádaní po stratených terasách bolo vlani považované nájdenie denníka geológa Ferdinanda von Hochstettera, ktorý ich študoval v devätnástom storočí. Práve do spomínaného denníka urobil aj nákres a zapísal polohu terás. "Po všetkých prieskumoch môžeme vyhlásiť, že je nepravdepodobné, že terasy zostali pod nánosom lávy," uviedol šéf tímu Cornel de Ronde. K tomuto záveru dospeli vedci po tom ako podrobne preskúmali dostupné informácie, historické fotografie, staré mapy, zmerali vodný stĺpec jazera, fotografovali pod hladinou jazera a preskúmali jeho geotermálnu činnosť. Analýza naznačuje, že biele terasy boli takmer úplne zničené erupciou, ktorá zvýšila hladinu jazera najmenej o šesťdesiat metrov a jeho plocha sa päťnásobne zväčšila. Takéto množstvo vody zaplavilo väčšinu okolia spolu s pozostatkami ružových terás, ktoré teraz ležia na dne Rotomahana.

Zdroj: profimedia.sk

"Zničenie väčšiny terás nie je prekvapením. Erupcia v roku 1886 bola taká silná, že jej otrasy dosahovali až do Aucklandu a zasiahli aj Južný ostrov. Výbuch prekonal sedemnásť kilometrov dlhý výbežok Mount Taraweru a z juhozápadnej strany otriasol dnom jazera," dodal de Ronde.