Sestry našli staré ľúbostné listy svojich rodičov: Otvorili ich a... zostali v nechutnom šoku

Listy pochádzal zo šesťdesiatych rokov, presnejšie z obdobia, kedy ich otec odišiel za prácou do Londýna. Jedna zo sestier, na Twitteri označená pod menom Morven, na sociálnej sieti uvádza, že listy našli až po smrti matky. Boli zviazané stuhou a jeden z nich otvorili. "Všetky sestry sme sa držali za ruky a plakali. Otvorili sme list a nič iné sa v ňom nepísalo, okrem toho, ako otcovi chýba sex s našou mamou. Tie ostatné sme preto radšej ani neotvorili," tvrdí jedna zo sestier. Teraz sa im ozývajú ľudia, ktorých vtipný príbeh uchvátil či poriadne pobavil.

Neznámy užívateľ im dokonca napísal, že môžu byť rady za vášeň vo vzťahu ich rodičov. "Vedeli sme, že sa naši rodičia milujú, ale vidieť napísané všetky veci, ktoré matka robila ockovi v posteli, je už trochu moc," komentujú sestry.

After my Mum died we found letters, tied in a bow from my Dad from when he worked away in London in the 60’s. My crying sisters and I held hands, opened one and the whole thing was about how much he missed shagging her, apparently a bit of a goer. Didn’t read the rest.