MIMORIADNE Teroristický útok v Londýne: Muž vpálil autom do zábran pred parlamentom, dvaja zranení

LONDÝN - Niekoľko chodcov utrpelo v utorok zranenia po tom, ako do bezpečnostných zábran pred budovou britského parlamentu v Londýne narazilo vozidlo. Na mieste zasahovali desiatky ozbrojených policajtov, informuje spravodajská stanica Sky News.

Polícia potvrdila, že v súvislosti s prípadom na mieste zadržala jedného podozrivého muža, ktorý sedel za volantom vozidla.

Vo vyhlásení londýnskej metropolitnej polície sa uvádza, že k incidentu pred Westminsterským palácom došlo o 07.37 h miestneho času. V okolí miesta udalosti sa nachádzali policajné jednotky a niekoľko sanitiek. Priľahlé ulice uzavreli. Polícia podľa Sky News informovala, že incident bude posudzovať v rámci "boja proti terorizmu".

Polícia zadržala podozrivého muža Zdroj: Reprofoto/Mirror.com

Prehovorili svedkovia

Muž, ktorý v utorok narazil do bezpečnostných bariér pred budovou britského parlamentu v Londýne, konal podľa svedkov zámerne. Informuje o tom spravodajská stanica BBC. Vodič autom najprv narazil do skupiny cyklistov a následne vo veľkej rýchlosti do bezpečnostných bariér pred parlamentom. Po náraze z vozidla nevystupoval, uviedli svedkovia. Polícia podozrivého muža na mieste zadržala a odviedla v putách, uviedla stanica Sky News.

Zdravotníci ošetrovali menšiu skupinu ľudí, ktorí sedeli na zemi pred Westminsterským palácom. Polícia podľa agentúry AP uviedla, že nikto zo zranených sa nenachádza v život ohrozujúcom stave. Britský parlament má letnú prestávku, napriek tomu však v okolí pracuje mnoho ľudí vrátane politických žurnalistov. V blízkosti sa nachádza aj sídlo britskej tajnej služby MI5. Motív incidentu nebol bezprostredne známy.

Podľa agentúry Reuters polícia uviedla, že zatiaľ nemôže vyhlásiť, či ide o incident súvisiaci s terorizmom. Vlani v marci spáchal 52-ročný Khalid Masood blízko britského parlamentu teroristický útok, ktorý si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta, pripomína Reuters. Páchateľa vtedy na mieste zastrelila polícia. Išlo o prvý z piatich útokov v Británii počas minulého roka, ktoré tamojšia polícia označila za terorizmus.