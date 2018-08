Matka s dcérou zažili na dovolenke perverzný šok: Vychutnávali si rybu, keď vtom...

Nemenovaná matka s dcérou až donedávna rady navštevovali mesto Redcar v grófstve North Yorskhire. "Milujem to miesto, rada sem chodím aj s vnúčatami. Ale tentoraz som našťastie išla iba s dcérou," začína svoje rozprávanie staršia pani. Keď si totiž ženy chceli koncom júna uprostred dňa v aute vychutnať obľúbenú rybu a hranolčeky, do otvoreného okna sa im otrčil muž s odhaleným penisom a chcel sa dostať dnu. Opakovane údom búchal do auta, aby mu otvorili. "Hodili sme do neho náš obed a kričali sme, aby vypadol. Potom sme zatvorili okno a on sa vymočil vedľa nášho auta," opísala nechutný incident dcéra.

Ženy chceli z miesta okamžite ujsť, ale ostali ako obarené. A to najhoršie prišlo na záver. Úchyl si stiahol gate, predklonil sa a vykonal vedľa nich veľkú potrebu. "Jeden odporný špinavý chlapík nám pokazil výlet. Do Redcaru sa už nikdy nebudeme vracať s takou radosťou ako doteraz."

Miestne úrady zvrhlíka okamžite identifikovali. Ide o 44-ročného Johna Hensona, ktorý je už dlhé roky závislý na alkohole a drogách. V inkriminovaný deň mal za sebou alkoholový a drogový nočný maratón. Sudca bol nekompromisný a Hensonovi nariadil zaplatiť pokutu vo výške sto libier (112 eur) obom ženám, ako aj svedkovi incidentu. Zároveň bude musieť osemnásť mesiacov vykonávať verejnoprospešné práce.