VIDEO Blázon a obyčajný samovrah! Mladík sa po šmykľavke spustil z útesu

PROVO - Ak by doháňanie situácií do extrémov bolo podnikaním, Američan Devin Graham a jeho tím by už boli milionári. Spoločne spravujú YouTube kanál, prostredníctvom ktorého svojim divákom prezentujú adrenalínové kúsky. Najnovšie sa rozhodli zoskočiť z vyše 150-metrového útesu.