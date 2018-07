Sexujte v zime! Takto to dokáže ovplyvniť budúcnosť vašich detí

ZÜRICH - Vedci tvrdia, že sex v zime môže chrániť nenarodené deti pred metabolickými a váhovými poruchami. Muži by ešte pred intímnymi chvíľami s partnerkou mali tráviť nejaký čas v chladnom prostredí, aby sa v ich spermiách zvýšilo percento hnedého tukového tkaniva. Tento fakt vraj dokáže čiastočne vysvetliť nárast obezity v USA.

Štúdia švajčiarskych vedcov z univerzity ETH v Zurichu naznačuje, že mužom pred sexom prospieva stráviť nejaký čas v chladnejšom prostredí. To spôsobuje produkciu hnedého tukového tkaniva v ich spermiách. Táto tkanina pomáha ľudskému telu využiť nadbytočnú energiu. Vyššie percento hnedého tuku sa spája s nižším rizikom nadváhy alebo metabolických porúch u splodeného dieťaťa.

"Naše pozorovanie predpokladá, že teploty pred počatím by mohli ovplyvniť aj neskoršie hladiny hnedého tuku," tvrdí profesor Christian Wolfrum. Odborníci pozorovaním počítačových tomografických snímok 8400 dospelých pacientov zistili, že ľudia narodení od júla do novembra na severnej pologuli mali oveľa viac hnedého tuku než ľudia narodení v období od januára do júna.

Okolitá teplota prostredia preto môže viesť k epigenetickým zmenám potomstva. Zaujímavé je, že môže čiastočne vysvetliť nárast obezity v Spojených štátoch, kde priemerné vonkajšie teploty v priebehu desaťročí rapídne vzrástli. Experti však varujú, že muž musí vystaviť svoje telo chladu pravidelne po dlhšiu dobu na to, aby uňho vzrástlo percento hnedého tuku. S pozorovaním ďalej pokračujú.