Rana pre tých, ktorí obhajujú užívanie marihuany: Zabudnite na jej údajné blahodarné účinky!

Pre fanúšikov legalizácie tzv. "mäkkých drog" musia byť výsledky výskumu austrálskeho Národného centra pre výskum drog a alkoholu (NDARC) obrovským sklamaním. Štúdia jednoznačne potvrdila, že užívanie kanabisu na tlmenie bolesti vôbec nie je účinné a ide iba o mýtus. Výskum zorganizovali vedci z Univerzity Nového Južného Walesu a zapojili do neho 1500 ľudí. Išlo o pacientov, ktorí trpeli chronickou bolesťou a nemali onkologické ochorenie a už približne desať rokov každý z nich užíval rôzne druhy opiátov.

Počas tohto experimentu, ktorý trval štyri roky, sledovali, aké sú ich reakcie na lekársky kanabis a do akej miery jeho užívanie zníži ich potrebu siahnuť po opiátoch. „Mysleli si, že im to pomôže, preto vstupovali do tohto experimentu. Ale mýlili sa. Úroveň ich bolesti zostala rovnaká,“ okomentoval výsledky štúdie šéf NDARC profesor Michael Farrell.

Zdroj: gettyimages.com, Reprofoto/Lidl Swiss

Za jediné pozitívum označili vedci to, že užívanie tejto látky pomáhalo uboleným pacientom dobre sa vyspať. A keďže boli oddýchnutí, bolesť bola pre nich na druhý deň prijateľnejšia. „Nepotvrdili sa ani špekulácie o tom, že kanabis znížil potrebu užívania povolených a lekársky predpísaných opiátov,“ uvádza sa vo výsledkoch štúdie.

Niektorí pacienti dokonca tvrdili, že po vylúčení kanabisu z tela trpeli silnejším pocitom depresie a úzkosti, ktorý bol oveľa neznesiteľnejší ako samotné bolesti. „Ak sa pacienti rozhodnú vyskúšať ho, mali by byť opatrní,“ hovorí profesor. „Chronická bolesť aj naďalej zostáva pre lekárov a vedcov veľkým problémom a s určitosťou môžeme potvrdiť, že kanabis nie je v tomto prípade riešením,“ potvrdila výsledky výskumu autorka štúdie Gabrielle Campbellová.