FOTO Žena (30) rapídne priberala a netušila prečo: Hrôzostrašný nález lekárov

Po celé mesiace sa Kayla Rayhnová prizerala, ako priberá. Najviac jej vadilo, keď sa jej mnohí pýtali, kedy bude mať bábätko. Až keď začala trpieť dýchavičnosťou a bolestivými kŕčmi v oblasti brušnej dutiny, vzala ju mama na pohotovosť. Lekári jej našli v bruchu obrovskú cystu, ktorá sa tvorila na vaječníku. Siahala od hrudníka až po panvu.

***Warning some may find these images disturbing***

Last month doctors at Jackson Hospital removed this 50lb cyst from 30 year old Kayla Rahn's ovary. Tune in at 10 to hear from Rahn on how life has been since her surgery. pic.twitter.com/XPqhoCq1ZA