Prestaňte piť alkohol! Tieto úžasné veci sa dejú s vaším telom, keď abstinujete

SYDNEY - Vydržali by ste celý mesiac bez alkoholu? Práve to je hlavný cieľ akcie Dry July, do ktorej sa už niekoľko rokov môžu zapájať Austrálčania. Robia tak pre svoje zdravie, ale aj zdravie tých, ktorí ho majú podlomené. Odborníci v tejto súvislosti poukázali na výhody abstinencie, ktoré sa dostavia už po pár týždňoch jej dodržiavania.

Akcia Dry July sa stretla v Austrálii s obrovským ohlasom a až doposiaľ sa do nej zapojilo 130 000 ľudí, ktorí sa rozhodli urobiť niečo nielen pre svoje zdravie, ale zároveň pomáhajú tým, ktorí to veľmi potrebujú. Poplatok z registrácie totiž putuje na pomoc onkologickým pacientom a odkedy bola táto kampaň spustená, vyzbieralo sa už 30 miliónov dolárov, ktoré boli rozdelené medzi charitatívne organizácie na podporu liečby rakoviny. "Kampaň má vynikajúci ohlas. Každý, kto sa jej zúčastňuje je nadšený z toho, ako veľmi mu prospel mesiac bez alkoholu," hovorí dietologička Chloe McLeodová.

Zdroj: Getty Images

Ľudia, ktorí sa vzdajú alkoholických nápojov, už za krátky čas pozorujú na svojom tele úžasné zmeny. Alkohol je diuretikum, takže jeho konzumáciou telo vylučuje veľa vody. Keď ho účastníci akcie mesiac nepili, boli viac hydratovaní a zlepšila sa im kvalita pokožky. Taktiež bývali menej unavení a podráždení a lepšie zvládali každodenné povinnosti. Bez alkoholu im totiž nekolíše hladina cukru a nesiahajú tak často po sladkostiach a hlavne neprijímajú kalórie z alkoholu. Takže po mesiaci boli nadôvažok všetci štíhlejší.

Toto sa deje s telom počas abstinencie:

Prvých 12 - 24 hodín abstinencie - začína detoxikácia, hladina cukru sa vyrovná

Prvý týždeň - zlepší sa kvalita spánku, väčšia hydratácia organizmu

Prvé dva týždne - môžete spozorovať úbytok na váhe vďaka vynechaniu kalórií z alkoholu

Zdroj: Getty Images

Účastníci Dry July boli nemilo prekvapení iba z toho, že počas abstinovania pociťovali sociálne vylúčenie. Väčšina ľudí totiž až v tejto situácii pochopí, ako veľmi je spoločnosť tolerantná voči konzumácii alkoholu, a to napriek tomu, že ide o návykovú látku. "Nikdy vraj nepochopia to, že ak odmietajú v spoločnosti alkohol, okolie sa na nich pozerá ako na čudákov," dodala McLeodová. Napriek tomu všetkých vyzýva, aby sa do akcie zapojili, a to nielen v Austrálii, a urobili tak niečo pre svoje zdravie.