Jedna z najväčších záhad v Austrálii máta ľuďom hlavy: V púšti sa z ničoho nič zjavil obrí muž

Štyri kilometre dlhý výtvarný kúsok bol vyrytý do púšte v Južnej Austrálii. Je všeobecne uznávaný ako druhý najväčší geoglyf na svete, teda obrovské dizajnové dielo vytvorené na zemi. Tento úkaz, ktorý zachytáva lovca hádzajúceho palicu, je viditeľný jedine z lietadla. Prvýkrát ho v roku 1998 objavil letový prevádzkovateľ Trevor Wright, ktorý si z lietadla všimol gigantický obrys. Ohlásil to kolegom na zemi a už krátko nato sa rozpútali teórie o tom, ako kresba vznikla a kto je jej autorom.

Zdroj: YouTube

Za posledných dvadsať rokov sa to však nepodarilo zistiť nikomu. Pokúšal sa o to aj už spomínaný Dick Smith spolu so svojím tímom. Nečakali, že to bude až také náročné. Biznismen sa domnieva, že autor diela sa inšpiroval obrysom starobylej sochy Dia a tvrdí, že na vytvorenie niečoho takéhoto musel mať určitý stupeň vedeckých poznatkov. Alarmujúci je však fakt, že kvôli erózii toto umelecké dielo postupne mizne.

"Z pôvodnej verzie zostalo veľmi málo a aj to je zničené," hovorí Phil Turner, miestny fanúšik The Maree Man. "Existuje toľko vysvetlení, ale sú to len teórie. Okrem iného, vytvoriť takéto umelecké dielo musela byť doslova herkulova úloha. Najneuveriteľnejšia vec je však tá, že doteraz netušíme, kto to celé vytvoril," dodáva.