Nechutné odhalenie: Ženu trápili čudné vyrážky, putovali jej po tvári, chirurg bol zdesený

MOSKVA - Tridsaťdvaročná Ruska zašla k oftalmológovi s problémom, ktorý ju znepokojoval vyše pol mesiaca. V oblasti očí sa jej začali tvoriť podivné vyrážky, ktoré sa jedného dňa presunuli do vrchnej pery. Ukázalo sa, že je to horšie, než čakala. Vo svojom tele totiž nežila sama.

Rusku (32) začali trápiť zvláštne hrbolčeky, ktoré sa jej spočiatku objavili pod ľavým okom. Po piatich dňoch záhadne zmizli, a objavili sa jej zasa nad ľavým okom. Lekára vyhľadala po tom, čo sa jej o desať dní presunuli do vrchnej pery. Všetky zmeny na svojej tvári si zdokumentovala na selfie fotkách. Informoval o tom magazín New England Journal of Medicine.

Žena po dvoch týždňoch vyhľadala oftalmológa – špecialistu na ochorenia oka. Sťažovala sa na občasné svrbenie a pálenie, pričom výrazné bolesti nepociťovala.

Vyšetrenie ukázalo, že pod jej pokožkou sa nachádza polodlhý útvar, ktorý sa v tom čase nachádzal na jej hornom ľavom viečku. Žena podstúpila chirurgický zákrok, po ktorom sa ukázalo, že išlo o podkožného červa Dirofilaria repens.

Selfie fotky Rusky, ktoré zachytávajú pohyb červa po jej tvári. Zdroj: Twitter/NEJM

Ruske sa pravdepodobne tento červ dostal do organizmu na letnej dovolenke, kde ju mal uštipnúť komár. Podkožný červ, ktorého mala Ruska pod pokožkou, nie je schopný množiť sa.

Všetko nakoniec dobre dopadlo a lekár po zákroku uviedol, že pacientka je v poriadku.