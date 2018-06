Vedci našli novú superpotravinu: Z jej konzumácie by sa vám však obrátil žalúdok

Ilustračné foto, Zdroj: gettyimages.com

NEW YORK - Módne gastro-trendy, ako sú cronuty - donuty z cesta na croissanty alebo živočíšne uhlie pridávané prakticky do čohokoľvek, prichádzajú a po svojich obrazných pätnástich minútach slávy upadajú do zabudnutia. Teraz sa ale dva roky po tom, čo sa prvýkrát objavila, vracia jedna údajná superpotravina - švábie mlieko, napísal spravodajský server CBS News.