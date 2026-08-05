Lekárska služba ako maratón: Audit odhalil rekordných 110 hodín bez prestávky!

VARŠAVA - Audit vo varšavských mestských zdravotníckych zariadeniach odhalil lekárske služby trvajúce 48, 60 či 72 hodín bez prestávky. Podľa auditu rekordnú 110-hodinovú službu lekára zaznamenali v Južnej nemocnici, oznámil v stredu primátor Varšavy Rafal Trzaskowski.
Výsledky auditu rozdelil do troch oblastí. Prvou sú systémové problémy poľského zdravotníctva, druhou nezrovnalosti v riadení Južnej nemocnice a zistenia v tretej si podľa neho vyžadujú preverenie prokuratúrou.
Lekári pracovali extrémne dlho
„Audit odhalil služby trvajúce 48, 60 či 72 hodín bez prestávky, pričom rekordom bolo 110 hodín zaznamenaných v Južnej nemocnici, teda takmer päť dní. Jeden lekár odpracoval v priemere viac ako 400 hodín mesačne a dlhé služby sa vyskytovali aj v ostatných nemocniciach. Nie je to vina jednej nemocnice ani jedného mesta, ale medzera v systéme, ktorú v súčasnosti odstraňuje vláda,“ povedal primátor.
Nezrovnalosti s odmenami
Väčšina lekárov na urgentoch pracuje na základe zmluvy medzi nemocnicou a vlastnou firmou a preto sa na nich nevzťahujú predpisy o maximálnej pracovnej dobe. Audit podľa Trzaskowského zistil, že nemocnica vyplácala odmenu za funkciu koordinátora urgentného príjmu, ktorá nebola zakotvená v organizačnom poriadku zariadenia. Zároveň sa hodinová sadzba za túto prácu zvýšila z 230 na 330 zlotých (z 53 na 77 eur), hoci lekár nemal atestáciu. Audítori zistili aj prípady platenej práce lekárov v inom zariadení počas služby v mestskej nemocnici, čo podľa Trzaskowského viedlo k viacnásobnému vyplácaniu odmeny za rovnaký čas.
Spúšťačom kauzy okolo platov lekárov v Poľsku bol komunálny politik Dawid Kacprzyk, ktorý pôsobil ako lekár na spomínanom urgentnom príjme. Údajne zvýhodňoval svojich kolegov z vládnej Občianskej koalície a počas lekárskej služby v nemocnici vystupoval v televízii alebo sa venoval vlastnej politickej kariére. Kacprzyk po zverejnení týchto informácií odstúpil z politických funkcií a nemocnica s ním ukončila spoluprácu. Vláda v reakcii na kauzu navrhla viacero riešení, vrátane zastropovania maximálnej hodinovej odmeny lekára na v prepočte 58 eur.