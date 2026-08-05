Slávny herec dopláca na sexuálny škandál: Prišiel o lukratívny kšeft... Vyškrtli ho z filmu!

LOS ANGELES - Herec a hudobník Jared Leto (54) mal prísť o jednu z najväčších filmových príležitostí posledných rokov. Podľa viacerých zdrojov blízkych produkcii ho tvorcovia politického trileru Assassination vyradili z projektu pre narastajúci počet obvinení zo sexuálneho nevhodného správania.
Ako informoval portál Page Six, oscarový herec bol ešte v roku 2025 v pokročilých rokovaniach o účinkovaní v pripravovanom filme režiséra Barryho Levinsona, držiteľa Oscara za snímku Rain Man. Leto mal mať o úlohu veľký záujem a s režisérom mal viesť intenzívne rozhovory. Jeden zo zdrojov dokonca tvrdí, že jeho obsadenie bolo prakticky hotovou vecou. Situácia sa však podľa zákulisných informácií zmenila...
Vedenie produkcie aj samotný Levinson vraj už pred začiatkom rokovaní vedeli o obvineniach, ktoré sa s Letom spájajú, a interne o nich diskutovali. Rozhodujúci moment mal prísť vo chvíli, keď začalo pribúdať viac obvinení a produkcia usúdila, že ich už nemožno ignorovať. Ďalší zdroj tvrdí, že svoju úlohu mohol zohrať aj slabý výkon sci-fi filmu Tron: Ares, v ktorom Leto účinkoval. Zároveň však dodáva, že to mohla byť len vhodná zámienka, ako herca z projektu vyradiť. Krátko predtým totiž magazín Air Mail zverejnil výpovede deviatich žien, ktoré Leta obvinili zo sexuálne nevhodného správania.
Film Assassination rozpráva skutočný príbeh investigatívnej novinárky Dorothy Kilgallen, ktorá za záhadných okolností zomrela počas vyšetrovania atentátu na amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. V hlavných úlohách sa predstavia Bryan Cranston a Brendan Fraser. Projekt síce v minulosti zabrzdila žaloba spoluscenáristu a producenta Nicholasa Celozziho, no podľa dostupných informácií by sa nakrúcanie malo napriek tomu rozbehnúť. Kto prípadne Jareda Leta nahradí, zatiaľ nie je známe.
Obvinenia na adresu Jareda Leta sa objavili v dokumente BBC Jared Leto: Hollywood´s Dark Secret. V ňom herca obvinilo desať žien z nevhodného sexuálneho správania. Podľa ich výpovedí sa mali incidenty odohrať v rokoch 2002 až 2016, keď mali ženy 16 až 18 rokov. Jared Leto bol v tom čase vo veku približne 30 až 40 rokov. Nejde pritom o nové informácie - podobným obvineniam herec čelil už v roku 2005, kedy New York Post informoval, že sa mal agresívne zaujímať o modelky v tínedžerskom veku. Jared Leto všetky obvinenia dlhodobo odmieta a naďalej trvá na tom, že sa ničoho nedopustil.