Maďarský parlament zvoláva mimoriadnu schôdzu: Poslanci budú meniť viacero zákonov

BUDAPEŠŤ – Šéf úradu maďarskej vlády Bálint Ruff inicioval na budúci týždeň zvolanie mimoriadnej schôdze. Poslanci by podľa servera telex.hu mali v pondelok a v utorok novelizovať zákony týkajúce sa verejného vzdelávania, bezpečnostných zložiek a Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku (NVVH).
Server podotkol, že tento týždeň sa parlament nezišiel z dôvodu krízovej situácie spôsobenej horúčavami. V súvislosti so súčasnou energetickou krízou by poslanci upravili aj pravidlá týkajúce sa fungovania závodov na výrobu batérií s cieľom vytvoriť transparentnejšiu a environmentálne bezpečnejšiu reguláciu. Medzi návrhmi figuruje aj zníženie dane z pridanej hodnoty na lieky na lekársky predpis z piatich percent na nulu, čo vláda sľúbila už predtým.