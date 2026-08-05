Na letisku v Nemecku našli dron s BOMBOU, stopli všetky lety! Nasledovala dráma: Zrážka a poškodené lietadlo

LIPSKO – Krátko pred polnocou sa začala odohrávať na letisku v nemeckom Lipsku dráma. Najprv sa v areáli objavil dron s výbušninou. Lety museli byť presmerované a týkalo sa to aj ukrajinského Antonova. Ten mal následne vo vzduchu komplikácie a nasledovala zrážka. Sabotáž nie je vylúčená.
V stredu večer 4. augusta krátko pred polnocou vyhlásilo vedenie letiska Lipsko/Halle v Nemecku poplach. Zamestnanci objavili v areáli dron, k ktorému mala byť podľa denníka Bild pripevnená neznáma látka. Vyšetrovatelia to klasifikovali ako neznámu výbušninu.
Odklonené všetky lety
Dron s výbušninou sa mal nachádzať v tesnej blízkosti ukrajinského nákladného lietadla Antonov. Polícia vyslala na miesto pyrotechnikov. Tí nasadili robota na zneškodnenie bômb. Nie je jasné, či nedošlo k žiadnej detonácii. „Nákladná plocha je totiž oddelená od odbavovacej plochy pre osobné lietadlá,“ vyjadrila sa pre Bild hovorkyňa letiska.
Poškodený Antonov pristál v Hannoveri
Letisko okamžite pozastavilo prevádzku a všetky lety odklonilo. Nákladné ukrajinské lietadlo bolo nútené prerušiť pristávanie a pokračovať v lete. Krátko na to sa asi 6 km od letiska vo výške 400 metrov zrazilo s neidentifikovateľným objektom. Podarilo sa mu pristáť v Hannoveri, kde bolo zistené poškodenie v prednej časti trupu.
Nemecká polícia klasifikovala tento incident ako narušenie štátnej bezpečnosti. Nebola vylúčená ani cielená sabotáž. Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania. Pátra sa aj po pilotovi dronu.
"Letisko už v týchto hodinách nie je uzavreté a verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ doplnila hovorkyňa letiska na záver.