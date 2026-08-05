Falošné celebrity a vidina bohatstva: Podvodníci obrali Čechov o MILIÓNY!

PRAHA - Česká polícia spolu s ukrajinskými kolegami rozkryla sofistikované podvody, v rámci ktorých skupina podvodníkov na Ukrajine pod zámienkou investícií do kryptomien vylákala od ľudí v ČR desiatky miliónov korún. Využívala na to falošné inzeráty so známymi českými osobnosťami. Ukrajinská polícia zatiaľ v prípade obvinila desať osôb. Ako však v stredu podotkla Eva Michalíková z tlačového oddelenia polície Moravskosliezskeho kraja, vyšetrovanie pokračuje a môžu byť obvinení ďalší ľudia.
Českí kriminalisti sa v uplynulých dňoch podieľali na niektorých domových prehliadkach ukrajinskej polície v Kyjeve. Celkom ich bolo takmer 50. „Na základe výsledkov a dôkazov bolo ukrajinskými kolegami obvinených zatiaľ desať osôb. Išlo ako o hlavného organizátora, tak aj osoby, ktoré od októbra 2024 až do súčasnosti volali poškodeným obetiam. Aj napriek tomu, že ich čeština bola skôr ‚lámaná‘ a so slovanským prízvukom, len Čechom bola zrejme spôsobená škoda v rozsahu desiatok miliónov korún, pričom nie je možné vylúčiť, že jej celková výška dosiahne až do stoviek miliónov korún,“ spresnila Michalíková.
Falošné investície lákali obete
Podľa hovorkyne išlo o sofistikovanú podvodnú schému v kyberpriestore, v ktorej obvinení využívali klamlivú reklamu. Ľudí lákali na vidinu rýchleho zbohatnutia či vysoké zúročenie peňazí, ktoré v banke nedostanú. Scenár je podľa jej slov vždy takmer rovnaký. Obeť zareaguje na zverejnený inzerát zdanlivo výhodného zbohatnutia, v ktorom slávna osobnosť (spevák, herec alebo politik) radí, ako investovať napríklad do kryptomeny. Následne sa zaregistruje na falošných webových stránkach a stiahne si aplikáciu, ktorá ukazuje vymyslené zárobky.
„Nasleduje písomná aj telefonická komunikácia väčšinou cez WhatsApp a odovzdávanie inštrukcií. Ľudia potom ‚investujú‘ svoje a častokrát aj požičané peniaze v domnienke, že sa im úročia. Opak je však pravdou. Prichádzajú o všetko. Platí tu jediné pravidlo – nikto vám nedá nič zadarmo,“ varovala ľudí Michalíková a apelovala na maximálnu obozretnosť.
Vyšetrovanie pokračuje
Trestné stíhanie je vedené zvlášť v ČR a na Ukrajine. V Česku sú dané osoby podozrivé z účasti na organizovanej zločineckej skupine, podvodu a neoprávneného prístupu k počítačovému systému. Do medzinárodnej spolupráce s ukrajinskou políciou sa zapojili policajti z Moravskosliezskeho kraja a tiež z Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite.