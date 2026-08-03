Poľská polícia chytila piráta na kolobežke! V obci uháňal rýchlosťou až 80 kilometrov za hodinu

LODŽ - Dvadsaťštyriročný muž jazdil v Rzgowe neďaleko mesta Lodž na upravenej elektrickej kolobežke rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu. Poľská polícia ho zastavila pri dopravnej kontrole a prípad postúpi súdu. Informuje o tom varšavský spradajca podľa nedeľného oznámenia policajného veliteľstva Lodž-Východ.
Policajti z dopravného oddelenia namerali vodičovi 29. júla rýchlosť 80 km/h v zastavanom území na úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 50 km/h. „Bol si vedomý rýchlosti, ktorú dosahoval, a priznal sa k úprave motocykla. Muž bol triezvy a vozidlo zaistila polícia. Muž sa bude za svoje konanie zodpovedať pred súdom,“ uviedla hovorkyňa polície Aneta Kotyniová.
Polícia upozornila, že podľa poľských predpisov sa za moped považuje dvoj- alebo trojkolesové vozidlo s motorom schopné jazdy rýchlosťou do 45 km/h. Odstránenie obmedzovača rýchlosti alebo iná úprava elektrickej kolobežky znamená, že už nespĺňa zákonnú definíciu tohto druhu vozidla.