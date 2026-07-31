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Poľsko chystá nový varovný systém: Aplikácia má rýchlejšie upozorniť ľudí pri hrozbách

Na snímke zľava hlavný policajný náčelník Marek Boroň a poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski
Na snímke zľava hlavný policajný náčelník Marek Boroň a poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski (Zdroj: TASR/Slavomír Gregorík)
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TASR

VARŠAVA - Poľská vláda v najbližších týždňoch spustí novú aplikáciu na varovanie obyvateľstva pred mimoriadnymi udalosťami. Minister vnútra Marcin Kierwiňski v piatok uviedol, že pôjde o súčasť budovania modernejšieho systému civilnej ochrany, ktorý má odstrániť dlhodobé nedostatky v pripravenosti štátu na krízové situácie. Informuje o tom agentúra PAP.

Minister vnútra uviedol, že vláda ešte nerozhodla, či bude aplikácia integrovaná do platformy elektronickej štátnej správy mObywatel, ktorú využíva približne 14 miliónov ľudí. Zdôraznil, že samotné SMS upozornenia, ktoré posiela Vládne centrum bezpečnosti (RCB), nemusia byť pri krátkodobých hrozbách postačujúce, najmä v nočných hodinách. „Ak máme veľmi málo času, ako to bolo včera, počas piatich či desiatich minút nie je možné doručiť plnohodnotnú správu prostredníctvom výstrahy RCB, lebo na to jednoducho nie je čas,“ povedal.

Rýchle varovanie

Kierwiňski zároveň obhajoval postup úradov počas štvrtkového narušenia poľského vzdušného priestoru ruskou strelou. Uviedol, že vzhľadom na približne 13-minútové trvanie incidentu predstavovali poplachové sirény najrýchlejší spôsob varovania obyvateľov. Dodal však, že ministerstvo preverí, či boli aktivované vo všetkých dotknutých okresoch včas.

Minister pripomenul, že po zaznení poplachového signálu by ľudia mali zostať na bezpečnom mieste až do ďalších pokynov záchranných zložiek. „Žijeme v časoch, keď sa vedomosti o tom, čo znamenajú poplachové signály a ako na ne reagovať, musia stať všeobecnou zručnosťou,“ zdôraznil.

Ruská strela v Poľsku

V noci zo stredy na štvrtok prenikla do poľského vzdušného priestoru ruská riadená strela Ch-101 počas rozsiahleho útoku Ruska na Ukrajinu. Armáda neskôr našla pri obci Tarnawa-Kolonia kráter po jej dopade. Pri incidente nikto neutrpel zranenia a nevznikli materiálne škody.

Viac o téme: VarovanieObyvateľstvoAplikáciaPoľskoMarcin Kierwiňski
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