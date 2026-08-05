Bratská hádka skončila tragédiou: Pavol (†25) sa utopil, Peter šiel domov akoby nič! Otcovi klamal do očí

VARŠAVA - Bol to letný deń ako každý iný a bratia Peter a o dva roky mladší pavol sa vybrali k jazeru okúpať. Všetko však zmenila hádka medzi chlapcami, ktorá skončila tragédiou.
K tragédii došlo v Poľsku pri rieke Pasłęka v Braniewe (Warmiansko-mazúrske vojvodstvo). Dvaja bratia, Peter (27) a Pavel (†25) trávili sobotné popoludnie pri vode. Náhle medzi nimi však vypukla prudká hádka. Podľa zistení vyšetrovateľov obaja spadli do vody. Z rieky vyšiel už len jeden z nich - starší Peter.
Práve jeho správanie po nehode vyvoláva zdesenie.Telo Pavla našli v rieke Pasłęka. No Peter predstieral, že nevie, čo sa stalo s jeho bratom a otcovi klamal priamo do očí. Mal mu tvrdiť, že vraj asi odišiel ku kamarátovi. Informuje o tom poľský web Fakt.pl.
Prípadu sa však chopila polícia. "Zistili sme, kde a v koho spoločnosti sa muž nachádzal pred smrťou. Vypočuli sme osoby, ktoré ho naposledy videli živého. To nám umožnilo zúžiť okruh ľudí, ktorí by mohli mať súvis so spáchaním skutku," uviedli. Ukázalo sa, že bratia trávili krátko pred tragédiou čas spolu, pričom medzi nimi došlo ku konfliktu a potýčke, ktorá sa skončila tragickou nehodou.
To bola rana pre otca mladých mužov, ktorý smúti nad smrťou jedného z nich a zároveň neskrýva hnev na druhého. "Peter vždy spôsoboval výchovné problémy, už mal za sebou bitky aj krádeže. Po tom všetkom sa vrátil domov a predstieral, že nevie, čo sa stalo s Pavlom," povedal. "Starší syn vedel plávať, mladší nie. Polícia odviedla Petra z domu v putách. Nepomohol bratovi, keď sa topil. Nechcem, aby sa vrátil domov," dodal.
Prokuratúra vzniesla proti mladému mužovi obvinenie z neúmyselného spôsobenia smrti. Okresný súd v Braniewe rozhodol o jeho dočasnom vzatí do väzby na tri mesiace. Za to, že nepomohol topiacemu sa bratovi a nezavolal pomoc, mu hrozí až 5 rokov väzenia.