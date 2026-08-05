Desivé VIDEO: Ruský dron poľoval na civilistu a nastal výbuch! Zastavte safari, vyzýva Zelenskyj

KYJEV - Muž sa snažil ukryť za dodávkou, no dron ho neprestával sledovať. O niekoľko sekúnd neskôr prišiel výbuch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil zábery, ktoré podľa Kyjeva zachytávajú ďalší útok ruského bezpilotného lietadla na civilistu v Chersone. Incident opäť otvoril diskusiu o takzvanom „ľudskom safari“ – systematických útokoch dronov na obyvateľov mesta.
Muž sa snažil ukryť za dodávkou, no dron ho neprestával sledovať. O niekoľko sekúnd neskôr prišiel výbuch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil zábery, ktoré podľa Kyjeva zachytávajú ďalší útok ruského bezpilotného lietadla na civilistu v Chersone. Incident opäť otvoril diskusiu o takzvanom „ľudskom safari“ – systematických útokoch dronov na obyvateľov mesta.
Dron prenasledoval predavača po trhu
Video, ktoré zverejnila ukrajinská národná polícia a následne aj prezident Volodymyr Zelenskyj, zachytáva útok na 52-ročného predavača zeleniny Jurija na trhovisku v Chersone.
Jurij práve spolu s manželkou pripravoval svoj stánok. Postavili slnečník a vykladali debničky so zeleninou, keď nad sebou začuli charakteristické bzučanie dronu. Jeho manželka okamžite ušla do bezpečia, zatiaľ čo on sa snažil pilotovi gestami naznačiť, že je neozbrojený civilista a nie vojak.
Na záberoch je vidieť, ako muž po zbadaní dronu uteká okolo svojej dodávky a snaží sa ukryť. Bezpilotné lietadlo ho však prenasleduje, niekoľko sekúnd sleduje každý jeho pohyb a následne exploduje len niekoľko metrov od neho. O incidente informovala agentúra Reuters, ktorá pravosť videa overila.
„Na zemi som mal len paradajky, uhorky a baklažány“
Jurij utrpel otras mozgu, barotraumu (barotrauma je poranenie spôsobené náhlou zmenou tlaku) a viacero zranení spôsobených črepinami na trupe aj horných a dolných končatinách. Lekár, ktorý ho ošetroval, uviedol, že jeho život našťastie momentálne nie je v ohrození.
Predavač po útoku povedal, že pilot dronu musel jasne vidieť, na koho útočí.
„Musel vidieť, že na zemi mám len paradajky, uhorky a baklažány,“ povedal Jurij pre The Times. Podľa neho bolo zrejmé, že ide o obyčajného predavača zeleniny, nie o vojenský cieľ.
Pri explózii utrpel vážne zranenia, jeho manželke sa však podarilo uniknúť bez ujmy. Výbuch zároveň vážne poškodil aj jeho dodávku.
Ruský útok prežil už druhýkrát
Jurij prezradil, že nejde o prvý útok, ktorý prežil.
„Je to už druhýkrát, čo ma zasiahli,“ povedal po ošetrení. Spomenul aj predchádzajúci útok, pri ktorom výbuch prevrátil jeho auto na bok.
„Dokázali sme sa z neho dostať. Potom sme ho opravili a odvtedy na ňom jazdíme,“ dodal.
Zelenskyj: Svet to musí vidieť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil zverejnené zábery za ďalší dôkaz, že ruské jednotky zámerne útočia na civilistov.
„Svet to musí vidieť. Rusi sa týmto zločinom dokonca chvália, necítia žiadnu ľútosť a otvorene sa vystatujú tým, ako mučia ľudí. Rusko sa zbláznilo. Jeho vojaci majú radosť zo zabíjania a týrania civilistov,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zároveň vyzval spojencov, aby zvýšili tlak na Moskvu a posilnili protivzdušnú obranu Ukrajiny.
Podobne reagoval aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, ktorý útok označil za vojnový zločin.
„Operátor dronu sa správal ako sadista, ktorý si užíva lov civilistov,“ vyhlásil Sybiha podľa Reuters.
„Ľudské safari“ v Chersone
Obyvatelia Chersonu používajú pre tieto útoky označenie „ľudské safari“. Ide o prípady, keď operátori dronov zámerne vyhľadávajú civilistov – chodcov, cyklistov, vodičov či predavačov – a následne na nich útočia výbušninami zhodenými z bezpilotných lietadiel.
Agentúra AP už koncom minulého roka zdokumentovala desiatky podobných útokov. Podľa jej vyšetrovania boli terčmi aj autobusy, sanitky, obytné domy či deti hrajúce sa na uliciach. Miestni obyvatelia opisujú každodenný život v meste ako neustály boj o prežitie.
Civilných obetí pribúda
Podľa údajov Monitorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine, ktoré citovala Reuters, zahynulo na Ukrajine len počas prvej polovice tohto roka takmer 1 400 civilistov a ďalších približne 8 000 utrpelo zranenia. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o 37-percentný nárast.
Cherson patrí medzi najohrozenejšie ukrajinské mestá. Hoci ho ukrajinská armáda oslobodila ešte v novembri 2022, ruské jednotky zostávajú na opačnom brehu Dnepra a mesto pravidelne ostreľujú delostrelectvom aj útočnými dronmi.
Moskva obvinenia odmieta
Rusko dlhodobo popiera, že by zámerne útočilo na civilistov. Zároveň obviňuje Ukrajinu z útokov na civilné ciele na ruskom území. Reuters pripomína, že obe strany konfliktu takéto obvinenia pravidelne odmietajú, hoci medzinárodné organizácie opakovane dokumentujú vysoký počet civilných obetí vojny.