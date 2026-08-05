MIMORIADNE Nález ženského tela v Bratislave: Bolo na dne stojacej vody karloveského ramena!

(Zdroj: Topky)
BRATISLAVA - Na dne stojacej vody karloveského ramena v poncelok popoludní objavili bezvládne ženské telo. Žiaľ, žene sa už pomôcť nedalo.
"Včera krátko pred 16:00 hod. sme na linke 158 prijali oznam o náleze tela ženského pohlavia bez známok života na dne stojacej vody karloveského ramena pri ostrove Sihoť. Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že sa jedná o 46 – ročnú ženu, ktorej sa ani snahou privolanej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo pomôcť. Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie súdno – lekárskej pitvy," informovala polícia.
"Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní," dodali.