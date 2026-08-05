Zoznámili sa v butiku a konečne si povedia ÁNO! Ronaldo a Georgina chystajú svadbu storočia!

MADEIRA - Jeden z najstabilnejších párov svetového šoubiznisu je zrejme len krok od vytúženého „áno“. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez po rokoch lásky, piatich deťoch a spoločnom živote pripravujú svadbu, o ktorej sa už teraz hovorí ako o udalosti roka.
Hoci dvojica zatiaľ oficiálny termín nepotvrdila, zahraničné médiá už špekulujú o luxusnom obrade na portugalskej Madeire. Ich príbeh pritom vyzerá ako moderná rozprávka. Keď sa v roku 2016 stretli v luxusnom butiku Gucci v Madride, Georgina pracovala ako predavačka. Ronaldo tam vošiel ako jedna z najväčších futbalových hviezd planéty. Iskra preskočila okamžite a z náhodného stretnutia vznikol vzťah, ktorý trvá už takmer desať rokov.
Ronaldo a Georgina sú spolu od roku 2016, vychovávajú päť detí a ich vzťah prežil obrovské životné skúšky vrátane tragickej straty synčeka pri pôrode v roku 2022. Práve táto tragédia ich podľa blízkych ešte viac spojila a utvrdila v tom, že rodina je pre nich absolútnou prioritou. Mnohí fanúšikovia preto hovoria, že prípadná svadba nebude len oslavou lásky, ale aj symbolickým zavŕšením jedného z najznámejších a najsledovanejších príbehov svetového šoubiznisu.
O zásnubách sa špekulovalo celé mesiace, no všetko sa zmenilo, keď Georgina svetu ukázala obrovský diamant na ľavom prstenníku. Odborníci odhadujú, že prsteň má viac ako 30 karátov a jeho hodnota sa môže pohybovať až okolo piatich miliónov dolárov. Ide o jeden z najdrahších zásnubných prsteňov, aké kedy nosila svetová celebrita.
Samotný Ronaldo nedávno prvýkrát otvorene prehovoril o tom, prečo sa rozhodol Georginu požiadať o ruku až po toľkých rokoch. Priznal, že často počúval otázku, kedy konečne príde svadba. „Požiadala ma o prsteň,“ povedal futbalista s úsmevom a dodal, že jednoducho cítil, že nastal ten správny čas.
Ak sa špekulácie potvrdia, čaká ich svadba v skutočne kráľovskom štýle. Hovorí sa o súkromnom obrade, prísnych bezpečnostných opatreniach, hviezdnych hosťoch zo sveta športu aj šoubiznisu a luxuse, aký si môže dovoliť len jeden z najbohatších športovcov planéty.
Cristiano Ronaldo sa netají tým, že Georginu už dávno považuje za svoju manželku. V rozhovoroch ju opakovane označoval ako svoju „ženu“ a priznal, že je jeho najväčšou oporou nielen doma, ale aj počas športovej kariéry. Podľa futbalistu práve ona drží rodinu pokope a vytvára deťom stabilné zázemie.