Pred domom našla odrezaný chvost svojho kocúra, obáva sa sériového zabijaka

LONDÝN – Rodina sa zobudila do rána, na ktoré nikdy nezabudne. Pred vchodovými dverami našli odrezaný chvost svojho milovaného kocúra, ktorý odvtedy zostáva nezvestný. Prípad vyvolal obavy, že v oblasti môže úradovať človek, ktorý zámerne týra a zabíja mačky.
To, čo malo byť obyčajné ráno pred odchodom do školy, sa pre britskú rodinu zmenilo na nočnú moru. Pred domom ich čakal desivý nález – odrezaný chvost ich 15-ročného mainského mývalieho kocúra Waltyho. Zviera odvtedy nikto nevidel a majitelia sa obávajú, že je mŕtve.
Ako informoval britský denník The Sun, majiteľka Jenny Phelpsová najskôr predpokladala, že jej domáceho miláčika mohla napadnúť líška. Keď však odniesla nájdený chvost veterinárke, dozvedela sa znepokojujúcu správu.
Chvost mal byť odrezaný
Podľa veterinárky vyzeralo poranenie ako čistý rez, nie ako zranenie spôsobené divokým zvieraťom. Navyše priznala, že nejde o prvý podobný prípad, o ktorom počula. Rodina následne kontaktovala políciu. Tá začala preverovať okolnosti prípadu, no pre nedostatok dôkazov vyšetrovanie zatiaľ uzavrela.
Majiteľku ešte viac znepokojila žltá škvrna farby na vchodových dverách. Obáva sa, že ich dom mohol niekto úmyselne označiť.
Kocúr bol členom rodiny
Walty podľa majiteľky nikdy nemal vo zvyku túlať sa ďaleko od domu. „Každé ráno ma budil okolo šiestej, pretože chcel jesť. Keď mi partner napísal, že pred domom našiel jeho chvost, nechcela som tomu veriť,“ povedala Jenny.
Dodala, že odvtedy má často pocit, akoby počula jeho mňaukanie. Kocúr bol podľa nej plnohodnotným členom rodiny a jeho zmiznutie veľmi ťažko znášajú aj ich deti.
Odborníci varujú
Kriminológovia upozorňujú, že úmyselné týranie zvierat nemožno podceňovať. Výskumy totiž dlhodobo poukazujú na to, že páchatelia, ktorí ubližujú zvieratám, môžu neskôr páchať aj násilné trestné činy voči ľuďom.
Pripomínajú aj prípad Britky Scarlet Blakeovej, ktorá najskôr mučila mačky a neskôr zavraždila náhodného muža. Prokuratúra vtedy označila jej predchádzajúce správanie voči zvieratám za varovný signál. Jenny verí, že ak za zmiznutím jej kocúra stojí človek, polícia by mala urobiť všetko pre jeho odhalenie.
„Ak niekto dokáže urobiť niečo také zvieraťu, môže byť nebezpečný aj pre ľudí. Nechcem, aby týmto prešla ďalšia rodina,“ uzavrela.