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Toto pri mori nečakali: Taliansko našlo netradičných strážcov pláží

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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ČTK

RÍM - V juhotalianskom regióne Apúlie skúšajú nedostatok plavčíkov na plážach vyriešiť nasadením väzňov. O projekte s názvom Io salvo (Zachraňujem), ktorého cieľom je resocializácia odsúdených, informuje agentúra DPA.

Na talianskych plážach na bezpečnosť rekreantov dohliada podľa oficiálnych údajov 11.000 až 15.000 plavčíkov v typických červených tričkách, potreba by ale bolo 3000 až 4000 ďalších. Práce už toľko ľudí neláka.

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Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Nová šanca pri mori

Štrnásť odsúdených z väznice Borgo San Nicola v meste Lecce ráno autobus rozváža na rôzne pláže, po práci sa zase vracajú do ciel. Za deň si zarobia 50 eur (vyše 1200 korún). Najskôr museli prejsť výberovým konaním a potom ich vo väzení čakalo trojmesačné školenie týkajúce sa bezpečnostných predpisov, prvej pomoci, vrátane použitia defibrilátora. V prvých týždňoch projektu šlo všetko dobre, nikto z väzňov prácu na pláži nevyužil na útek.

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Denník La Stampa citoval jedného z nových plavčíkov, 44-ročného Antonia, ktorý sa prvýkrát do väzenia dostal v 23 rokoch. "Po toľkých rokoch za mrežami sa prvýkrát cítiš užitočný," povedal. Projekt vznikol v spolupráci so zväzom plavčíkov, vedením väznice a úradmi. Teraz sa uvažuje o tom, že by sa do neho mohli zapojiť aj ďalšie nápravné zariadenia.

Viac o téme: PlážPlavčíciTalianskoVäzenie
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