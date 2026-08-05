Sadol si za volant opitý: Polícia namerala vodičovi takmer 2,7 promile!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
PREŠOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Prešove obvinila 59-ročného muža. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v pondelok (3. 8.) po 16.00 h viedol osobné vozidlo po ulici Bernolákovej v Sabinove. Kontrolovala ho policajná hliadka, lebo nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Policajti muža podrobili dychovej skúške, jej výsledok presiahol 2,5 promile. „Výsledok opakovanej dychovej skúšky dosiahol takmer 2,7 promile. Vodič bol po obmedzení na osobnej slobode umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová.