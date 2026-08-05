Nebezpečný lesný požiar v Holandsku: Situácia sa po hodinách hasenia stabilizovala

AMSTERDAM - Lesný požiar v prírodnej rezervácii na juhovýchode Holandska sa prestal šíriť, uviedli v stredu tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra DPA.
„K ďalšiemu šíreniu cez noc nedošlo, situácia je stabilná,“ uviedol pre DPA regionálny hovorca pre bezpečnosť. Ráno boli v prírodnej rezervácii pri meste Venray neďaleko nemeckých hraníc opäť nasadené armádne vrtuľníky a do hasenia požiaru sú zapojené aj stovky hasičov. Hovorca označil za náročné odhadnúť dĺžku operácie, pretože prírodné podmienky pomáhajú šíreniu ohňa a neustále sa meniaci vietor počas utorka narúšal snahy dostať požiar pod kontrolu. Hasenie sťažujú aj pozostatky munície z druhej svetovej vojny.
Požiar vypukol v pondelok z dosiaľ neznámych príčin v prírodnej rezervácii neďaleko obce Oostrum. Zasiahnutých bolo približne 100 hektárov pôdy. Žiadni ľudia zatiaľ neboli zranení a poškodené neboli ani budovy.