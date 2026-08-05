Sisa Sklovská rozpálila internet: Úplná šelma!

BRATISLAVA - Sisa Sklovská (60) vie, ako zaujať. Zo svojej letnej dovolenky zverejnila sériu odvážnych záberov v leopardích bikinách. Vyzerá ako poriadna šelma!
Sisa Sklovská dopriala svojim fanúšikom pohľad na chvíle oddychu pri mori. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie aj video z promenády, kde pózuje v leopardích bikinách doplnených ľahkým plážovým prehozom a výraznými slnečnými okuliarmi.
Poriadna šelma! Speváčka pôsobila uvoľnene, usmievala sa do kamery a sebavedomo sa prechádzala po promenáde. Výrazný zvierací vzor jej outfitu okamžite upútal pozornosť a ešte viac zvýraznil jej temperament, ktorým je známa už dlhé roky. Nie je žiadnym tajomstvom, že Sisa sa o seba pravidelne stará.
Zároveň je známa tým, že miluje extravagantnú módu a odvážne modely, ktoré nosí s prirodzenou dávkou sebavedomia. Zdá sa, že leto si speváčka užíva presne podľa svojich predstáv. Slnečné počasie, more a dobrá nálada jej evidentne prospievajú a z najnovších záberov je jasné, že si oddych vychutnáva naplno.