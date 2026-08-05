Hrozné vysvedčenie pre Slovensko: Podľa Francúzov máme najhoršiu tajnú službu v Európe, pád na ABSOLÚTNE dno

PARÍŽ/BRATISLAVA - V zahraničí nemáme práve ideálnu povesť. Jeden z populárnych francúzskych týždenníkov sa vo svojom najnovšom článku venoval riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi. Okrem jeho pôsobenia vo vedení tajnej služby upozornil aj na jeho majetkové pomery, spôsob nástupu do funkcie či symboliku jeho tetovaní.
Rebríček zostavil francúzsky týždenník L'Express. Slovensko má podľa tohto hodnotenia veľmi nelichotivo suverénne najhoršiu tajnú službu v Európe. Sme na poslednom 25. mieste v rámci hodnotenia viacerých krajín. K tomuto výsledku týždenník dospel prieskumom medzi komunitou agentov.
Neschopnosť a väzby na Rusko
Išlo o 60 členov spravodajských služieb z 25 krajín. Na čele sa ocitla britská MI6 a francúzska DGSE.
"Podľa všeobecného názoru prvenstvo v kategórii najhoršia spravodajská služba v Európe patrí Slovensku, kde sa podľa kritikov spája nepotizmus s neschopnosťou a väzbami na Rusko," uviedol francúzsky týždenník.
Najlepšie tajné služby v Európe podľa L'Express
- Veľká Británia
- Francúzsko
- Holandsko
- Ukrajina
- Nemecko
- Švédsko
- Nórsko
- Estónsko
- Poľsko
- Dánsko
- Rumunsko
- Španielsko
- Fínsko a Švajčiarsko
- Česká Republika, Belgicko, Taliansko
25. Slovensko
Gašpara vymenoval až Pellegrini
Gašpara do funkcie menoval prezident Peter Pellegrini v auguste 2024, teda krátko po nástupe do funkcie hlavy štátu. Gašpara francúzi vnímajú veľmi úsmevne. Charakterizovali ho ako "špióna v šľapkách", čím priamo úmerne odkazovali na okolnosti jeho dopravnej nehody v Nitre. Počas nej mal totiž na nohách práve túto obuv. Vnímajú aj to, že Gašpar vraj nemal absolútne žiadne skúsenosti s tajnými službami a pri písaní diplomovej práce sa mal dopustiť plagiátorstva.
Pripomenuli tiež to, že predchodkyňa Pellegriniho Zuzana Čaputová vyčkávala s vymenovaním Gašpara a do funkcie ho vpustiť nechcela. Vláda potom zmenila štatút, aby taký riaditeľ mohol SIS viesť aj bez vymenovania prezidentom. Gašpar ju tak viedol ako námestník, kým sa nestal formálne aj riaditeľom už za mandátu Pellegriniho.
Fraška a neefektivita
"Je to úplná fraška," nešetril kritikou pre L'Express nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ tajnej služby v Európe. Neušlo im ani to, že Gašpar má na jednej ruke vytetovanú postavu z filmu Krstný otec a na druhej svojho otca Tibora Gašpara. "Slovenské spravodajstvo podlieha silnému politickému vplyvu, čo výrazne znižuje jeho efektívnosť," komentoval tunajšie pomery bývalý šéf poľskej zahraničnej rozviedky.